Голдобин — о СКА: не хотим находиться в борьбе за плей‑офф, хотим быть хотя бы в топ‑4

Нападающий СКА Николай Голдобин высказался о турнирном положении армейского клуба на данный момент. СКА с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

— СКА — на девятом месте в конференции. Какие эмоции от этого?

— Точно не положительные. Мы не хотим находиться в борьбе за место в плей‑офф, мы хотим быть хотя бы в топ‑4. Но ситуация такая, какая есть, поэтому будем бороться.

— Сильно ли давит эта ситуация?

— Стараемся не думать, — приводит слова Голдобина «Матч ТВ».

В следующем матче подопечные Андрея Разина примут на своём льду «Барыс» сегодня, 27 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск.