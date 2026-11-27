Коньков: не представляю, чтобы «Сочи» и «Лада» поборолись за плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что «Сочи» и «Лада» не смогут побороться за плей-офф в текущем сезоне.

«Я пока не представляю себе, чтобы «Сочи» и «Лада» поборолись за плей-офф. Они серьёзно отстают по очкам. С удовольствием бы посмотрел на какое-нибудь чудо. Например, «Сибирь» в прошлом году выдала прекрасный финишный спурт. Но пока что я не вижу, чтобы «Сочи» и «Лада» смогли бы ввязаться в борьбу за плей-офф. Они забивают катастрофически мало», — цитирует Конькова «Сила спорта».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции с 18 очками в 30 матчах. «Лада» находится на 10-й строчке, набрав 19 очков в 30 встречах.