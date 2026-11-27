Ротенберг не ответил, входит ли он в число кандидатов на пост тренера сборной России на ЧМ

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) и главный тренер команды «Россия 25» Роман Ротенберг не стал отвечать, входит ли он в число кандидатов на пост тренера сборной России на ЧМ-2027 в Германии.

— Вы — главный тренер сборной «Россия 25». Кто будет руководить основной сборной на ЧМ в Германии?

— Тренерский совет определится с этим вопросом. Сейчас мы сконцентрированы на Кубке Первого канала. Самое важное сейчас — выиграть Кубок Первого канала.

— 16 ноября обсуждалась эта тема. Вы один из кандидатов или нет?

— Я уже ответил на вопрос. Сейчас мы сконцентрированы на подготовке к Кубку Первого канала. Для нас это очень важный турнир, — приводит слова Ротенберга «РБ Спорт».