«Первой мыслью было: «Чёрт возьми!» Бекстрём — о рекорде Овечкина по передачам
Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о рекорде российского форварда столичного клуба Александра Овечкина по передачам за клуб. Россиянин записал на свой счёт 763 ассиста и обошёл Бекстрёма по этому показателю в истории «Вашингтона».
Без паники в форс-мажор. Финансовая безопасность с доставкой на дом
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реклама
О рекламодателе
АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, г. Москва. Лицензия №2673. Подробнее на tbank.ru. 0+
ERID: 2RanymbmQbN
«Первой мыслью было: «Чёрт возьми!»