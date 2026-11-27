«Первой мыслью было: «Чёрт возьми!» Бекстрём — о рекорде Овечкина по передачам

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём высказался о рекорде российского форварда столичного клуба Александра Овечкина по передачам за клуб. Россиянин записал на свой счёт 763 ассиста и обошёл Бекстрёма по этому показателю в истории «Вашингтона».

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«Первой мыслью было: «Чёрт возьми!»