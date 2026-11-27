Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию Никиты Кучерова в «Тампа-Бэй Лайтнинг». В конце октября Кучеров попросил «Тампу» об обмене и сообщил руководству, что не станет продлевать контракт.

«Очень нравится, как сейчас играют Кирилл Капризов, Кучеров. С ним хотят играть все звёзды НХЛ. Третьяк закончил играть в 32, а я в 39 выиграл Кубок Стэнли. Кучеров в полном порядке. Любая команда будет счастлива подписать с ним контракт. Выдающийся хоккеист, который доказал, что умеет делать всё.

Не понимаю, что происходит с руководством «Тампы». Человек, который приносил клубу деньги и славу. Никита должен успокоиться, он переживает. Он командный игрок, который сделал из своего клуба лучшую команду НХЛ.

Но если говорить, что хоккейный бизнес жесток, Никита найдёт свою команду, где докажет предыдущим хозяевам и себе, что способен на многое», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».