Главный тренер «СКА-1946» Максим Семёнов вошёл в штаб Андрея Разина в СКА

Максим Семёнов продолжит работу в тренерском штабе СКА, сообщает пресс-служба армейского клуба. Отмечается, что специалист уже поблагодарил игроков и персонал «СКА-1946», покинув пост главного тренера молодёжной команды армейцев.

«Семёнов летом возглавил команду МХЛ. В октябре 42-летний специалист начал помогать Андрею Разину, когда новый главный тренер СКА работал без привычных ассистентов. Рады приветствовать Максима Петровича в новом статусе и желаем успехов!» — сказано в сообщении СКА.

СКА с 30 очками после 29 матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Андрея Разина примут на своём льду «Барыс» сегодня, 27 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск.