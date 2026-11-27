Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим российским спортсменом 2026 года.

«Лучший российский спортсмен 2026 года — Александр Овечкин. В этом году он проводит свой прощальный сезон. Овечкин столько всего сделал для нашего спорта! Амбассадор мирового уровня, его знают во всём мире. Недавно его чествовали как лучшего ассистента в истории «Вашингтона». Он уже лучший снайпер, лучший ассистент, набрал больше всех очков, забил больше всех шайб в мире.

Благодаря Александру дети идут в хоккейные школы. Наша задача — организовать эти школы, сделать хоккей максимально доступным, чтобы как можно больше детей приходили и занимались. У нас есть программа «Красная Машина Двор».

Хорошо, что у нас есть такой легендарный человек, который продолжает играть в хоккей, хотя мог уже давно закончить. Овечкин любит хоккей, поэтому и продолжает играть, лучше всех популяризируя его», — цитирует Ротенберга Metaratings.