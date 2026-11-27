Бывший форвард клубов КХЛ Марк Верба высказался об игре «Салавата Юлаева» в отсутствие нападающего Шелдона Ремпала.

«Отсутствие такого лидера это большой сигнал для тех ребят, которые где-то недополучали игровое время, показать себя, повести команду за собой, стать временным лидером и заявить о себе. Очень часто отсутствие яркого лидера даёт ребятам показать и доказать свою дееспособность. Я не удивлён, что в отсутствие Ремпала ребята воодушевились и сплотились ещё больше. В отсутствие Ремпала «Салават Юлаев» потерял в мастерстве, но в то же время исполнителей в команде хватает», — цитирует Вербу сайт КХЛ.