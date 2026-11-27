«Адмирал» расторг контракт с 25-летним нападающим Данилой Хулаповым по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

«За «моряков» Данила провёл девять матчей и отметился одной результативной передачей. Благодарим за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении «Адмирала».

За свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге форвард играл ещё за ЦСКА. Всего в рамках КХЛ на его счету 32 матча и три результативные передачи с показателем полезности «-5».

«Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 26 очков.