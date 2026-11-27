Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин высказался о совместной игре с форвардами канадского клуба Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

– Откуда у вас такое трудолюбие? Это готовность всегда потратить дополнительное время на работу?

– Мне хочется с каждым днём ​​становиться лучше. А когда смотришь в раздевалке на таких парней, как Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид, появляется желание работать каждый день, делать что-то сверх того, что требуется, чтобы стать для них более полезным игроком. Леон как старший брат, который взял меня под своё крыло с самого первого дня. И дело тут вовсе не во мне, а в тех возможностях, которые я получил, и