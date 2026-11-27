Известный хоккейный агент Алексей Дементьев рассказал, чем в данный момент занимается двукратный обладатель Кубка Стэнли Владимир Тарасенко, который находится без клуба в НХЛ.

«Владимир Тарасенко тренируется во Флориде, поддерживает форму на 100%. Он находится в хорошем физическом состоянии. Обсуждения и разговоры по трудоустройству ведутся, всё в процессе», – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.