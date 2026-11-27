Агент Тарасенко отреагировал на информацию о возможном продолжении игроком карьеры в КХЛ

Хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Владимира Тарасенко в Континентальной хоккейной лиге, отреагировал на информацию о возможном продолжении игроком карьеры в КХЛ.

— Может ли Владимир Тарасенко продолжить карьеру в КХЛ?

— Ничто не исключено, – сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, ранее появилась информация, что 34-летний россиянин отклонил контрактное предложение «Флориды Пантерз» с кэпхитом в $ 850 тыс. Минувший сезон Тарасенко провёл в «Миннесоте Уайлд». Владимир набрал 47 (23+24) очков при полезности «-11» в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ.