Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что государство должно давать возможность каждому ребёнку заниматься хоккеем.

«Хоккей стал очень дорогим. Мне неважно, сколько стоит построить каток, мне важно, чтобы каждый ребёнок имел такой же шанс, как великая пятёрка. Это ответственность государства. В 2008 году было 100-летие хоккея, в том же году российскому хоккею было 62 года, то есть мы играли в хоккей всего половину срока. Круче хоккея в нашей стране игры нет, меня никто не сможет переубедить», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

Ранее Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию Никиты Кучерова в «Тампа-Бэй Лайтнинг».