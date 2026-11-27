Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался об игре московского «Динамо» после увольнения Леонида Тамбиева.

— Пошло ли на пользу «Динамо» увольнение Тамбиева?

— К сожалению, приходится признать этот факт. По всей видимости, те разговоры и слухи, что Тамбиев не нашёл контакта с командой, подтвердились, и команда своей игрой, работой Ореховского доказывает, что Тамбиев где-то не совсем верно себя повёл. Как-то так.

— Считаете ли вы, что нужно дать шанс Ореховскому поработать на посту главного тренера такого большого клуба?

— Конечно, а почему нет? Он много работал помощником и даже в «Витязе» он работал главным т