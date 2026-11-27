«Сибирь» произвела обмен с «Северсталью», в результате которого новосибирскую команду пополнил нападающий Никита Попугаев, а в обратном направлении отправился форвард Иван Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба «Сибири».

«Благодарим Ивана за игру в нашей команде, а Никите желаем успешной игры за «Сибирь»!» — говорится в сообщении клуба.

28-летний Попугаев – воспитанник московского «Динамо». В КХЛ на его счету 274 матча, 50 заброшенных шайб и 50 результативных передач при показателе полезности «+11». Никита также выступал за ЦСКА, «Амур», «Динамо», «Нефтехимик», СКА, «Сочи», «Ладу» и «Шанх