Тренерский штаб «Локомотива» пополнил тренер по ОФП Роман Павленко. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Фото: ХК «Локомотив»

«Приветствуем Романа в нашей команде и желаем новых больших побед!» — говорится в телеграм-канале «Локомотива».

Последнее время Павленко работал в системе московского «Спартака» и вместе с молодёжной командой красно-белых завоевывал Кубок Харламова.

На данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 43 очками после 29 матчей. На первой строчке находится ЦСКА, набравший 46 очков в 30 играх.

Ближайший матч ярославский клуб проведёт с тольяттинской «Ладой» сегодня, 27 ноября. Встреча начнётся в 18:00 мск.