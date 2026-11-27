Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился мыслями о российском форварде команды Василии Подколзине.

«У него много сильных качеств, которые становятся всё лучше и лучше. Это результат его работы, множество мелких деталей. Взять хотя бы тот пас, который он отдал мне в матче с «Сент-Луисом». Мы с ним отрабатывали этот элемент два года. Передача была мощной, точной, шла ровно над самым льдом – лучше и