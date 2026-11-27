Боумэн: жаль Кросби, потому что его команда не очень сильна. Она слабее, чем «Вашингтон»

Член Зала хоккейной славы Скотти Боумэн поделился мнением об игре нападающего и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

«Мне жаль Кросби, потому что его команда не очень сильна. На мой взгляд, она слабее, чем «Вашингтон». Но ему уже 39 лет, и его результативность упала: если раньше он набирал в среднем очко за игру, то теперь – пол-очка. Я немного знаком с ним и отношусь к нему с восхищением.

Мне кажется, что в прошл