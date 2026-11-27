Белорусский нападающий Егор Бориков переведён в основной состав «Юты Маммот» из АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 19 матчей в регулярном чемпионате Американской хоккейной лиги за «Тусон Роудраннерс», в которых отметился шестью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами при показателе полезности «+9».

В прошлом сезоне Бориков выступал за минское «Динамо» в КХЛ. В регулярном чемпионате он записал на свой счет 59 игр, 16 голов и 14 ассистов. В плей-офф он сыграл семь матчей, где забросил две шайбы.

Ближайший матч «Юта» проведёт с «Нэшвилл Предаторз» сегодня, 27 ноября. Встреча начнётся в 21