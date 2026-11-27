«Нью-Йорк Айлендерс» на странице клуба в социальной сети Х сообщил, что отдал российского нападающего системы команды Даниила Прохорова в аренду московскому «Динамо».

19-летний форвард был выбран «Айлендерс» во втором раунде под общим 42-м номером на драфте НХЛ 2025 года. В августе 2025-го он подписал просмотровый контракт с московским «Динамо», а 2 сентября заключил трёхлетнее соглашение новичка с «островитянами» и был отдан в «Динамо» в аренду.

В сезоне-2025/2026 Даниил провёл 25 матчей в КХЛ и отметился одной заброшенной шайбой. Также на его счету 25 игр за «Динамо» Санкт-Петербург в ВХЛ и 11 матчей за МХК «Динамо» Москва.

В середине апреля 2026 года уехал в Северную Америку, где дебюти