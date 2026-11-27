Хоккейный клуб «Сочи» поместил нападающего Кирилла Воронина в список отказов. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В текущем сезоне 32-летний форвард провёл 18 матчей, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «-7». Всего на счету Кирилла 618 игр в Континентальной хоккейной лиге, 77 заброшенных шайб и 113 голевых передач. Воронин также выступал в КХЛ за «Адмирал», «Медвешчак», минское «Динамо» и «Торпедо».

На данный момент «Сочи» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков после 30 матчей. Следующую игру команда проведёт дома с «Шанхайскими Драконами» 28 ноября.