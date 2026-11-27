Тренер «Северстали» Козырев — о поражении от «Сибири»: была слабая реализация, безвольная

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о домашнем поражении от «Сибири» со счётом 0:2.

— Результат сегодняшнего матча отрицательный – была слабая реализация, безвольная. Собственно говоря, это и повлияло на результат.

— Скотникова поставили, как и в Новосибирске. В этом есть какая-то закономерность или так получилось?

— У нас два вратаря и игры распределяются. Сегодня играл Всеволод.

— Сложный календарь у команды: перелёты, игры через день. Как выдерживаете?

— Есть календарь – мы играем по этому календарю.

— Может, какие-то дополнительные приёмы вводите для восстановления?

— Вся работа и подготовка к матчам у нас идёт в штатном режиме, — приводит слова Козырева пресс-служба клуба.