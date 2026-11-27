Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях игроков.

— Какую музыку предпочитаете слушать вы, какую любят хоккеисты?

— Музыка и хоккей — это неразрывные вещи. Музыка вдохновляет, музыку хоккеисты любят слушать. На самом деле в команде же всегда 25 человек. У каждого своё понимание музыки. Поэтому они слушают все наши самые известные песни. Кто-то любит больше советскую классику, кто-то современные песни. Ну в целом если о России говорим, конечно, мы слушаем в первую очередь тех артистов, которые сейчас здесь, в стране, являются патриотами. Музыка вдохновляет нас, мы стараемся, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

27 ноября Роман Ротенберг принял участие в открытии зимнего сезона в Москве. На официальном открытии катка в ВДНХ при участии Федерации хоккея России был проведён хоккейный мастер-класс с игроками команды РХЛ «Красная Машина Академия».