Результаты матчей КХЛ на 27 ноября 2026 года

Сегодня, 27 ноября, состоялись три матча регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 27 ноября 2026 года:

«Лада» – «Локомотив» — 0:1;

«Северсталь» – «Сибирь» — 0:2;

СКА – «Барыс» — 4:7.

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет ЦСКА с 46 очками после 30 игр. Первое место на Востоке занимает «Металлург», набравший 45 очков в 30 матчах.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей.