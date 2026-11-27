Результаты матчей ВХЛ на 27 ноября 2026 года

Сегодня, 27 ноября, состоялись четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 27 ноября 2026 года:

ХК «Норильск» – «Рязань-ВДВ» — 2:4;

«Торос» – «Магнитка» — 2:1;

«Молот» – «Челмет» — 5:3;

«Ижсталь» – «Южный Урал» — 2:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Молот» с 41 очком после 28 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (40 очков в 27 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.