В пятницу, 27 ноября, прошли пять матчей OLIMPBET Молодёжной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня МХЛ.

Результаты матчей МХЛ на 27 ноября 2026 года:

«Тайфун» – Академия СКА — 3:1;

«Белые Медведи» – «Толпар» — 4:3;

«Локо» – «СКА-1946» — 4:0;

«Красная Машина Юниор» – «Красная Машина Атлант» — 2:1;

МХК «Динамо» СПб – «Динамо-Шинник» — 3:2 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 34 очками после 23 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Локо-76», набравший 34 очка после 24 матчей.

Регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги продлится до 22 марта 2027 года. В сезоне-2026/2027 команды сыграют равное количество матчей в регулярке: каждая проведёт по 54 игры: 27 на своём льду и 27 на площадке соперника. 25 марта на Западе и 26 марта на Востоке стартуют матчи плей-ин. Плей-офф пройдёт со 2 апреля по 24 мая 2027 года.