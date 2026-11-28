Канцеров признан игроком недели в НХЛ по версии NHLPA

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Роман Канцеров признан лучшим игроком прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге по версии Ассоциации игроков лиги (NHLPA).

В рамках голосования среди хоккеистов 22-летний россиянин занял первое место. За прошедшую неделю Канцеров набрал 8 (6+2) очков в трёх матчах, оформив хет-трик и дубль.

Всего в текущем сезоне на счету Канцерова 20 (15+5) очков в 25 матчах. Россиянин является лучшим бомбардиром и снайпером «Чикаго», а также лидирует в гонке бомбардиров среди новичков всей лиги.

На данный момент «Чикаго Блэкхоукс» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ, набрав 20 очков после 25 проведённых матчей.