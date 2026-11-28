Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков был выведен из состава на матч с «Ванкувер Кэнакс» в качестве дисциплинарной меры после очередного конфликта с одноклубником. Как сообщает журналист Sportsnet Фрэнк Серавалли со ссылкой на несколько источников, инцидент произошёл в среду, 26 ноября, во время выездной игры с «Вашингтон Кэпиталз».

По информации журналиста, руководство «Филадельфии» ранее уже предупреждало хоккеистов о недопустимости подобных ситуаций. После перепалки Мичкова с защитником Ником Силером на скамейке запасных во время матча с «Ванкувером» 9 ноября председатель клуба Дэн Хилферти, президент по хоккейным операциям Кит Джонс и генеральный менеджер Даниэль Бриер провели встречу с командой. Бриер дал понять, что следующий конфликт между партнёрами повлечёт за собой серьёзные дисциплинарн