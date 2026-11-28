Результаты матчей НХЛ на 28 ноября 2026 года

Вечером 27 и в ночь на 28 ноября прошли очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего было сыграно 15 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ в ночь на 28 ноября 2026 года:

«Бостон Брюинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 1:3;

«Нью-Джерси Дэвилз» – «Калгари Флэймз» — 5:3;

«Нэшвилл Предаторз» – «Юта Маммот» — 5:6 Б;

«Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз» — 5:3;

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Оттава Сенаторз» — 2:6;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Флорида Пантерз» — 2