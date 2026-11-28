Расписание матчей ВХЛ на 28 ноября 2026 года

Сегодня, 28 ноября, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 28 ноября 2026 года (время московское):

9:00. «Металлург» Нк – АКМ;

10:00. «Омские Крылья» – ЦСК ВВС;

13:00. «Динамо-Алтай» – ХК «Калуга»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Динамо» СПб;

15:00. «Рубин» – «Барс»;

15:00. «Зауралье» – «Нефтяник»;

16:00. «Кристалл» – «Химик»;

17:00. «Буран» – СКА-ВМФ;

17:00. «Дизель» – «Звезда».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 43 очка в 27 матчах. Второе место занимает «Молот» с 41 очком после 28 встреч. Тройку замыкает «Южный Урал» (40 очков в 27 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 58 матчей. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года и продлится 198 календарных дней. Плей-офф начнётся 22 марта.