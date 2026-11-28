Канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Трэвис Конечны высказался о ситуации с российским форвардом Матвеем Мичковым, который был отстранён на одну игру из-за внутреннего дисциплинарного вопроса в команде.

— Считаете ли вы Мичкова по-прежнему ключевой частью перестройки команды?

— Он хороший игрок, верно? У него есть чутьё для игры на пятачке и умение доставлять шайбу к воротам, а этому не научишь. Это сложный вопрос. Очевидно, я пока даже не знаю, что сказать обо всей этой ситуации. Мы узнали (что Мичков не попал в состав) перед игрой, и это всё, что я могу сказать. Я не изменил своего мнения ни о чём в плане будущего, кроме того факта, что его оставили в запасе. Других ребят тоже раньше оставляли в запасе. Насколько я могу судить сейчас, это мало что меняет, — приводит слова Конечны The Athletic.