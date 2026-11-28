Расписание матчей НХЛ в ночь на 29 ноября 2026 года

В ночь на 29 ноября пройдут очередные матчи регулярного сезона-2026/2027 Национальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей НХЛ в ночь на 29 ноября 2026 года (время московское):

00:00. «Вегас Голден Найтс» – «Монреаль Канадиенс»;

2:00. «Флорида Пантерз» – «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

3:00. «Нью-Йорк Рейнджерс» – «Калгари Флэймз»;

3:00. «Сент-Луис Блюз» – «Вашингтон Кэпиталз»;

3:00. «Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс»;

3:00. «Нью-Джерси Дэвилз» – «Виннипег Джетс»;

3:00. «Каролина Харрикейнз» – «Оттава Сенаторз»;

3:00. «Детройт Ред Уингз» – «Нэшвилл Предаторз»;

3:30. «Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Айлендерс»;

4:00. «Даллас Старз» – «Юта Маммот»;

5:00. «Колорадо Эвеланш» – «Сан-Хосе Шаркс»;

5:00. «Лос-Анджелес Кингз» – «Анахайм Дакс»;

6:00. «Сиэтл Кракен» – «Эдмонтон Ойлерз».

На данный момент турнирную таблицу Западной конференции возглавляет «Миннесота Уайлд» с 42 очками после 28 игр.