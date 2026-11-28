«Даже если мы ошибались, то делали это уверенно». Кравец — о победе «Барыса» над СКА
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Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец оценил победный матч со СКА (7:4) в Санкт-Петербурге.
Фонбет Чемпионат КХЛ
27 ноября 2026, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Барыс
Астана
1:0 Савиков (Глотов, Мироманов) – 08:41 (4x4) 1:1 Томпсон (Приски, Пилон) – 09:39 (5x4) 1:2 Саркенов (Шайхмедденов, Асетов) – 13:43 (5x5) 2:2 Глотов (Савиков, Голдобин) – 18:08 (5x4) 2:3 Масси (Кайыржан, Омирбеков) – 26:54 (5x5) 2:4 Омирбеков (Масси, Бэйли) – 39:32 (5x5) 2:5 Саркенов – 53:13 (5x5) 3:5 Нугманов (Аймурзин) – 54:17 (5x5) 3:6 Данияр (Морелли, Пилон) – 55:24 (5x5) 3:7 Логвин (Томпсон, Симонов) – 56:09 (5x5) 4:7 Дишковский (Журавлёв, Педан) – 59:32 (5x5)
– Очень рад, что победили такую серьёзную команду. За последние