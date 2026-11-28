Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила всем национальным федерациям, что продолжит работу над выполнением решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске россиян на соревнования.

«Международная федерация докладывала о своей работе на сегодняшний день. Она сообщила, что не смогла выполнить указание по предоставлению нам возможности сыграть на молодёжном чемпионате мира в Канаде, так как получило письмо от Hockey Canada, что правительство этой страны категорически против выдавать нашей команде визы и видеть участие российских спортсменов в командных видах спорта на своей территории. Федерация продолжит свою работу над выполнением решения CAS», — приводит слова Третьяка ТАСС.