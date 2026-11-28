Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра оценил игру бело-голубых в последних встречах регулярного сезона КХЛ под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Олега Ореховского.

«Здорово, что мы постепенно нащупываем свою игру. Процесс не быстрый, но изменения видны, особенно в ментальном плане: психологически становится легче, когда результат улучшается. Победы придают уверенность и настроение, чего нам не хватало в сложный период, когда проблемы наслаивались. После поражений восстановление тяжелее, а победы помогают быстрее прийти в себя. Раньше мы часто отдавали выигрышные матчи, хотя вели по счёту. Мы немного перестроились и поменяли систему.

При Ореховском мы начали играть немного в другой хоккей, действуя более слаженно и где-то от простоты. Это нас раскрепостило и упростило психологическую ситуацию. Мы на верном пути: нужно развивать хорошее и добавлять в игре, так как ранее мы играли не в тот хоккей, которого ждут руководство и болельщики. Вспомним серию неудач: были матчи, где мы вели в две-три шайбы и могли проиграть. Никто не был рад поражениям. Хорошо, что это позади, надеюсь», — цитирует Сикьюру «Сила спорта».