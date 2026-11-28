Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин ответил на вопрос, как в канадском клубе реагируют на серию поражений из пяти матчей.

«В принципе, календарь был выстроен так, то что мы сыграли 15 игр за 24 или за 25 дней. Непросто, и все это понимают. К концу мы немножко не совсем были свежие.

Но и играли не очень хорошо, если быть уж честным. Поэтому все всё понимают, мы всё равно хорошая команда, и нам не дадут играть прямо очень-очень плохо. Да, бывают всякие моменты такие в сезоне. Сезон длинный, игр много. Поэтому ничего, провели собрание, сказали, что всё нормально, готовимся к следующей игре, всё нормально», — сказал Подколзин в своём телеграм-канале.