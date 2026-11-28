«Этот парень известен как худший одноклубник в НХЛ». Форвард «Флориды» Маршан — о Мичкове
Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался о российском форварде «Филадельфии Флайерз» Матвее Мичкове. Отметим, что спустя некоторое время Брэд удалил свой комментарий.
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«Этот парень известен как худший одноклубник в лиге. Никто не хочет играть с ним», – написал Маршан на своей странице в социальной сети.
Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков был выведен из состава на матч с «В