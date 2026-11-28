Сегодня, 28 ноября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

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