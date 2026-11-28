«Авангард» одержал седьмую победу подряд, одолев в гостях «Амур»
Сегодня, 28 ноября, в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Амур» принимал «Авангард». Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Без паники в форс-мажор. Финансовая безопасность с доставкой на дом
Оценивайте свои финансовые возможности и риски
Реклама
О рекламодателе
АО «ТБанк», ОГРН 1027739642281, г. Москва. Лицензия №2673. Подробнее на tbank.ru. 0+
ERID: 2RanymbmQbN