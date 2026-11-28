Член совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) Вистурс Козиолс заявил, что ИИХФ ожидает информацию по поводу проведения женского юниорского чемпионата мира и его участников.

«Есть процедура, которую мы должны соблюдать и будем соблюдать. Как я понимаю, мы ждём до следующей недели по поводу женского чемпионата мира (до 18 лет) очередную информацию от организаторов, всех федераций, включая и Федерацию хоккея России. И после этого будет приниматься какое-то решение.

Мы идём от турнира к турниру, шаг за шагом. Относительно позиции Чехии я комментировать тут ничего не могу», — приводит слова Козиолса ТАСС.

Чемпионат мира среди юниорок пройдёт с 8 по 16 января в Остраве. Чешские власти ранее сообщили, что откажут хоккеисткам сборной России в визах для участия в турнире.