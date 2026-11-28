Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Амуром» (3:2). Эта победа стала для омского клуба седьмой подряд.

«Знаем, что выезд на Дальний Восток — тяжёлая история, особенно второй матч. Травмы немного нас подкосили, поэтому здорово, что в таких играх выходят на первые роли ребята из нижних звеньев, хорошо они выглядели. Звено же Маклауда провело просто потрясающий матч. Но я доволен, что нижние тройки играют именно так, как сегодня, позволяют восстанавливаться и отдыхать лидерам. У нас седьмая победа кряду, будем двигаться дальше и продолжать в том же духе», — перед