Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о поиске оптимальных звеньев в омском клубе.

«КХЛ такая лига, что если полагаться на одно звено, то успеха не видать, нужны все четыре тройки. После того как ребята оправились от травм, мне пришлось поискать сочетания, нам удалось собрать два звена Маклауда и Пономарёва, пытаемся получить ещё и сильные третью и четвёртую линии. Это может случиться и за счёт развития своих ребят, но могут быть и какие-то трансферные истории. Нам нужно четыре плотных звена, которые позволят нам конкурировать со всеми топовыми соперниками», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.