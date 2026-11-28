Главный тренер «Амура» Александр Андриевский рассказал о домашнем поражении от «Авангарда» (2:3).

«Не хватило нам немного концентрации на нашем и чужом пятачках. В реализации надо быть понаглее, позлее, иначе относиться к голевым моментам, выжимать из них 100%. Этого нам не хватило сегодня. Позитив есть в каждой игре. Другой вопрос, как этим позитивом пользоваться дальше. Я бы сегодня стрелы не кидал в команду, играли неплохо.

«Авангард» всегда играет в давление, мы были к этому готовы. Как раз в этом и не хватило нам концентрации, в моментах на своём пятачке. Потер