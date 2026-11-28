Аймурзин: положение СКА в турнирной таблице непозволительно

Нападающий СКА Данил Аймурзин высказался о домашнем поражении от «Барыса» (4:7) в регулярном чемпионате КХЛ.

– Какие ощущения после матча? Ужасные. Безобразная игра, в микромом