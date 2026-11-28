Бывший главный тренер сборной России по футболу и ФК ЦСКА Леонид Слуцкий и нападающий Евгений Кузнецов посетили матч Континентальной хоккейной лиги «Трактор» — «Металлург».

Слуцкий и Кузнецов поздравили с наступающим Днём матери, а форвард дополнительно пожелал победы челябинскому клубу.

Права на видео принадлежат ХК «Трактор». Посмотреть видео можно в официальном телеграм-канале «Трактора».

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027, в котором местный «Трактор» принимает «Металлург». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.