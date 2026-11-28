«Чемпионат» запустил большой спецпроект, посвящённый последнему сезону Александра Овечкина в НХЛ. Летом капитан «Вашингтон Кэпиталз» подписал новый контракт на один год, а перед первым домашним матчем сезона объявил, что нынешний чемпионат станет заключительным в его заокеанской карьере.

Вместе с Ови мы отправляемся в ностальгическое прощальное турне, которое охватит все города лиги. Перед каждым последним (или потенциально последним – если не будет встреч в плей-офф) матчем на каждой арене мы вспомним его выступления на них за 22 года в НХЛ и подсветим самые яркие и запомнившиеся моменты.

Следить за этим турне можно на картах на отдельном портале, где можно посмотреть и все материалы, и даты выхода новых текстов, а также одним глазком взглянуть на сами арены НХЛ.