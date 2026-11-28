«Чикаго Блэкхоукс» поместил 38-летнего нападающего Патрика Кейна в список травмированных, сообщает ESPN.

Клуб вызвал 24-летнего форварда Лэндона Слаггерта из АХЛ. Он набрал 10 (4+6) очков за «Рокфорд» в 20 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Кейн заблокировал бросок соперника в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (1:3), который прошёл 26 ноября. В нынешнем чемпионате американец записал на свой счёт 18 (2+16) очков при показателе полезности «-15» в 22 матчах сезона.

В следующем матче «Чикаго» примет на своём льду «Миннесоту Уайлд». Игра на стадионе «Юнайтед-центр» пройдёт вечером 29 ноября и начнётся в 22:00 мск.