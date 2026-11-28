Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поддержал возможное расширение КХЛ, но подчеркнул, что этот вопрос требует детального обсуждения.

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— Сейчас в футболе обсуждают возможное расширение РПЛ. Видите ли вы такую возможность в хоккее?

— Можно всё это обсуждать. С моей точки зрения, расширение — это всегда хорошо. Надо детально это обсуждать. Сейчас наша задача — сконцентрировать усилия на развитии детско-юношеского хоккея, строительстве инфраструктуры, создании внутренней конкуренции, развитии игроков. Мы сейчас этим занимаемся. Потенциал для роста и расширения, конечно, есть. Нет предела совершенству, — цитирует Ротенберга Metaratings.