Сапего — о требованиях Разина в СКА: столько времени прошло, всё должно от зубов отлетать

Защитник СКА Сергей Сапего ответил на вопрос об адаптации команды к требованиям нового главного тренера Андрея Разина.

«Уже столько времени прошло, уже должно как от зубов отлетать. Поэтому тут никаких отговорок не должно быть. Прошло много времени, все и всё должны были уже понять», — приводит слова Сапего Vprognoze.ru.

Напомним, Разин возглавил СКА в середине октября. Ранее специалист работал в «Металлурге», вместе с которым выиграл с Кубок Гагарина и Кубок Континента.

После 30 матчей СКА занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции с 30 очками. Следующую игру команда Разина проведёт дома с «Салаватом Юлаевым» 29 ноября.