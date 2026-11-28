Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс ответил, претендует ли команда на Кубок Стэнли в нынешнем сезоне. На данный момент клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 42 очка в 28 матчах.

– Сезон только начался, всё может измениться, но считаете ли вы, что уже сейчас готовы бороться за Кубок Стэнли? И что для вас – в ваш четвёртый сезон в команде – значило бы наконец привести этот клуб к вершине?

– Мне кажется, что сейчас мы движемся в правильном направлении. Сезон длинный. Думаю, наша игра на данный момент позволяет нам претендовать на многое. Ещё есть над чем работать как в плане индивидуальных действий, так и с точки зрения командной игры.

Но, учитывая наш состав, если мы сохраним стабильность, будем по-прежнему голодны до побед, продолжим развиваться, совершенствоваться в различных аспектах и ​​постепенно становиться сильнее… В общем, первая четверть сезона прошла отлично. Нам есть на что опираться, заложен хороший фундамент.

На мой взгляд, мы определённо в числе претендентов. Но теперь важно не останавливаться и продолжать дви