Нападающий «Барыса» Алихан Асетов высказался о небольшом спаде команды к середине текущего сезона Фонбет КХЛ.

«Скорее всего, просели по результатам из-за девятиматчевой выездной серии. Очень тяжёлая серия была, плюс были на Дальнем Востоке. Физически и эмоционально все подустали, очень тяжело переносить постоянные перелёты.

Но после возвращения в Казахстан у нас было несколько дней выходных, восстановительные процедуры. И сейчас мы возвращаем свой тонус. Очень рад, что добились последних двух побед», — приводит слова Асетова Vprognoze.

После 31 матча «Барыс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками.